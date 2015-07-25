На сцене «Дружбы» выступили два известных пианиста
Арсений Тарасевич-Николаев (на фото слева)
16 сентября в Брянске состоялось открытие нового музыкального сезона (2015 – 2016 годов). Первым осенним концертом стала программа «Два рояля».
На сцене играл Брянский губернаторский симфонический оркестр под управлением Заслуженного артиста России Эдуарда Амбарцумяна. Напомним, нынешним летом музыканты побывали на гастролях в городах Польши и Франции, приняли участие в крупнейших фестивалях. Всего в Европе оркестр дал 13 концертов, рассказали корреспонденту газеты БРЯНСК.RU
в департаменте культуры Брянской области.
В концертном зале «Дружба» выступили и два известных пианиста: лауреат международных конкурсов, внук легендарной пианистки Т. П. Николаевой Арсений Тарасевич-Николаев (Москва) и Иоланта Кузнецова (Франция). Прозвучали концерт для фортепиано с оркестром №1 Фредерика Шопена и концерт для фортепиано с оркестром Джорджа Гершвина.
БРЯНСК.RU
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