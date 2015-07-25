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На сцене «Дружбы» выступили два известных пианиста

17 сентября 2015, четверг, 16:20 – БРЯНСК.RU   |   Комментарии: 0   |  Версия для печати
Арсений Тарасевич-Николаев (на фото слева)
Арсений Тарасевич-Николаев (на фото слева)
16 сентября в Брянске состоялось открытие нового музыкального сезона (2015 – 2016 годов). Первым осенним концертом стала программа «Два рояля».

На сцене играл Брянский губернаторский симфонический оркестр под управлением Заслуженного артиста России Эдуарда Амбарцумяна. Напомним, нынешним летом музыканты побывали на гастролях в городах Польши и Франции, приняли участие в крупнейших фестивалях. Всего в Европе оркестр дал 13 концертов, рассказали корреспонденту газеты БРЯНСК.RU в департаменте культуры Брянской области.

В концертном зале «Дружба» выступили и два известных пианиста: лауреат международных конкурсов, внук легендарной пианистки Т. П. Николаевой Арсений Тарасевич-Николаев (Москва) и Иоланта Кузнецова (Франция). Прозвучали концерт для фортепиано с оркестром №1 Фредерика Шопена и концерт для фортепиано с оркестром Джорджа Гершвина.

БРЯНСК.RU

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