Лучшее в Twitter за 10 лет (видео)

Изначально Дорси использовал слово twttr, которое было своего рода аллюзией на название фотохостинга Flicr, а кроме того, напоминало американскую пятисимвользую систему коротких кодов в SMS, Ну и, кроме того, это слово было похоже на twitter – щебетание. Последнее и закрепилось в качестве названия, обогатив основные языки мира целым понятийным слоем.Starting in 🇦🇺 on 3/21 and moving across the 🌍, we thank you for 10 incredible years. Love, Twitter#LoveTwitterhttps://t.co/pH4WWdgK6q– Twitter (@twitter) 20 марта 2016 г.Как напоминает пресс-служба Twitter в России, за десять лет сервис приобрел более 320 миллионов пользователей, ежедневно они отправляют около 500 миллионов твитов, это более 200 млрд сообщений ежегодно.just setting up my twttr– Jack (@jack) 21 марта 2006 г.Голубая птичка – символ сервиса – за прошедшее десятилетие меняла свой облик пять раз. Хэштеги, ставшие неотъемлемым явлением интернет-жизни, появились в августе 2007 года. В январе 2009 года пользователь сервиса Янис Крумс открыл новую эпоху в мире новостей, опубликовав – раньше новостных агентств – фотографию аварийной посадки самолета US Airways на реку Гудзон.Happy #birthday, dear #Twitter! Thanks for all the years that we've shared! pic.twitter.com/A0Y63I58rQ– Linda Saukko-Rauta (@saurau) 21 марта 2016 г.Представители Twitter в официальном аккаунте в День рождения соцсети, поблагодарили пользователей за невероятные десять лет, проведенные вместе. Отметим, что рыночная капитализация Twitter – 11,67 миллиардов долларов. У компании 35 офисов по всему миру, 79% учетных записей принадлежит пользователям за пределами США.

