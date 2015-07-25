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Как Apple презентовала новинки (видео)

21 марта 2016, понедельник, 21:28 – БРЯНСК.RU   |     |  Версия для печати
Как Apple презентовала новинки (видео)
Как Apple презентовала новинки (видео)
21:15 Повторюсь, при Джобсе такого не было!

21:14 Акции Apple серьезно упали после презентации:
No "and one more thing" at a lackluster #AppleEvent = $AAPL loses US$10 billion in market capitalization. pic.twitter.com/MHhgU9uFvZ– John Feminella (@jxxf) 21 марта 2016 г.

21:10 Итак, что мы имеем: бюджетный четырехдюймовый iPhone SE, мощный iPad Pro со стилусом, обновление операционной системы iOS 9.3, при помощи Siri теперь можно управлять AppleTV, платформа для мониторинга больных CareKit и самое главное – новые ремешки для Apple Watch!

21:06 Презентация окончена, а осадочек остался...

21:05 "Возможно, это последняя презентация в этом кампусе Apple. Компания в 2017 переезжает в новое здание", – говорит Кук. Уходит эпоха...

21:03 "Мы показали невероятно классные продукты", – уверяет Тим Кук.

21:02 Предзаказ на айпады начинается 24 марта, в продаже с 31 марта.

21:01 Извините, но розовый iPad Pro со стилусом за 899 долларов! Это за гранью! При Джобсе такого не было!

21:00 Стоить будет новый айпад от 599 долларов. За версию с 256 гигабайтами памяти придется выложить 899 долларов!

20:58 Впервые появится модификация с 256 Гбайт и розовый цвет!

20:56 гыгыгыгыгы СТИЛУС ахахахаха! iPad Pro со стилусом!

20:55 Дисплей в iPad Pro измеряет цветовую температуру вокруг устройства и подстраивает яркость экрана соответственно!

20:54 iPad Pro с меньшей диагональю – 9,7 дюйма. Будет весить 450 грамм!

20:53 А Тим Кук уже презентует новый iPad Pro. "Многие пользователи сказали, что iPad Pro стал их основным рабочим устройством. Но мы движемся дальше", – откуда он только берет эту информацию?

20:51 Мы сделали самый доступный айфон с крутыми фичами, но в корпусе, которому уже почти четыре года...
Apple Event #beats#beats1#apple#applewatch#ipad#ipod#iphone#losangeles#london##usa#unitedstates#california#icloud#applespecialevent#appleevent#cupertino Фото опубликовано GumballTeam157 (@mr.alex_attwood) Мар 21 2016 в 10:49 PDT

20:48 На данный момент это самая быстрая презентация от Apple!

20:45 Обновиться можно будет уже сегодня! Из новинок... операционка теперь будет предлагать пользователю приложения. Ахахахаха, как уверяют в Apple, это позволит людям стать круче. Ни слова про навязывание и рекламу!

20:44 А речь уже зашла о iOS 9.3 – крупнейшем "промежуточном" обновлении операционки.

20:43 "Это лучшая линейка айфонов", – уверяют в Apple. Кто бы сомневался.

20:42 К концу мая iPhone SE появится еще 110 странах. Вероятно, среди них и будет Россия.

20:41 Предзаказы будут приниматься с 24 марта, продажи стартуют с 31 марта! России в первой волне нет!

20:39 Цена: от 399 долларов!

20:38 12-мегапиксельная камера и дисплей, используемый как вспышка. А также поддержка 4К видео! Нет 3D Touch!

20:37 Если коротко: начинка – практически такая же, как у 6s. Производительность графики и процессора такая же, как у 6s.

20:35 Действительно, как и ожидалось, iPhone SE! Смартфон ПОМЕНЬШЕ! Четырехдюймовый!

20:33 Также Кук рассказал про самые разные приложения для AppleTV: сериалы HBO, заказ еды на дом! Siri теперь будет управлять AppleTV, но это уже никого не волнует, ведь речь заходит о новом iPhone!

20:32 Реакция зала на новые ремешки:
The excitement is overwhelming #AppleEvent pic.twitter.com/IVjaRZ0SyV– Rod Trent (@rodtrent) 21 марта 2016 г.

20:31 Цена базовой модели Apple Watch снижена до 299 долларов! А вот это вызывает овацию в зале!

20:30 "Люди просто обожают менять ремешки", – вызывает смех Кук.

20:27 Тим Кук переходит к Apple Watch! Он уверяет, что они стали самыми продаваемыми умными часами в мире!

20:26 CareKit – это первое приложение для людей с болезнью Паркинсона. Оно содержит в себе и возможности мониторинга состояния здоровья пациента. Врач в режиме реального времени сможет контролировать данные пользователя.

20:24 Первая новинка! Apple представляет CareKit – платформу для мониторинга больных.

20:23 Пока Apple рассказывает насколько она крута, не стоит забывать, что мы сюда пришли ради этого:
There are 1 billion active #Apple devices around the world, according to Tim Cook: https://t.co/kY9756UDBZ pic.twitter.com/GRuEQGXkLE– Desair (Brown) Shaw (@desairbrown) 21 марта 2016 г.

20:21 Пока просто фантастическая презентация: и коробочки экологически чистые, и робот старые айфоны перерабатывает, и болезнь Паркинсона побеждают. Страшно подумать, что будет дальше...

20:18 Джефф рассказывает, как Apple борется с болезнью Паркинсона!

20:16 Тим Кук сегодня, судя по всему, будет конферансье мероприятия. Он объявляет, что следующая тема – это здоровье, и приглашает на сцену Джеффа Уильямса, COO Apple.

20:13 Никуда без скрытой рекламы. Джексон говорит, что переработкой займется милый робот Liam. Он немного похож на Валли. Казалось бы, причем тут Pixar...

20:10 Джексон предлагает сдавать старые айфоны в утиль!!!

20:06 На сцене Кука сменила вице-президент Apple по работе с окружающей средой Лиза Джексон! Она рассказала всем насколько круто то, что "яблочная империя" делает коробки, которые не вредят окружающей среде.

20:03 Кук благодарит пользователей за поддержку в споре с ФБР. "Мы должны сами решать, каким количеством данных мы готовы поделиться с правительством", – отмечает глава Apple.

20:00 На сцене появляется Тим Кук. Он говорит, что в мире более 1 миллиарда активных девайсов от Apple

БРЯНСК.RU

Источник: Дни.ру

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