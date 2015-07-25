Жители Земли смогут увидеть астероид-убийцу



Жители Земли смогут увидеть астероид-убийцу

Как сообщает Центр малых планет Международного астрономического союза, астероид-гигант 2016 EH157 был открыт всего несколько дней назад специалистами, работающими с автоматическими телескопами в проекте по наблюдению за малыми небесными телами Catalina Sky Survey.Известно, что небесное тело, признанное потенциально опасным для Земли, пролетит мимо нашей планеты 10 апреля в 10 часов вечера по московскому времени. По расчетам астрономов, размер астероида может составлять от 120 до 390 метров, что сопоставимо по размерам с Главным зданием МГУ и другими сталинскими высотками в Москве.Как уверяют ученые, 2016 EH157 представляет крайне малую, но все же не нулевую опасность для Земли. Астероид пролетит на расстоянии в 10,2 миллиона километров от нашей планеты, что соответствующее 26 дистанциям между Землей и Луной. Однако, в случае столкновения небесное тело подобного размера может устроить на Земле настоящий апокалипсис, который обернется вымиранием почти всего живого.

БРЯНСК.RU