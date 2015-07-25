За анонимный Wi-Fi будут штрафовать

"В настоящее время подготовлен соответствующий законопроект, он проходит процедуру согласования", – цитирует газета "Известия" пресс-службу Минкомсвязи. По данным издания, законопроект предусматривает, что доступ в интернет в общественных местах юрлицам и предпринимателям допускается, если между ними и операторами связи будет заключен договор об идентификации пользователей и используемых гаджетов.
Как сообщает газета, проект закона предусматривает ответственность и для операторов связи в случае невыполнения новых правил. В таком случае оператору связи будет грозить штраф в размере 30–40 тысяч рублей.
В свою очередь на владельцев заведений за "нарушение порядка идентификации пользователей услугами связи по передаче данных и предоставления доступа к информационно-телекоммуникационной сети интернет и используемого ими оконечного оборудования" может быть наложен штраф: на должностных лиц от пяти до десяти тысяч рублей, на юрлиц – от 100 до 200 тысяч рублей. В случае повторного нарушения штраф будет уже 300 тысяч рублей.
Отметим, что в России 73% (около 50 тысяч) точек беспроводного доступа в интернет (хотспотов) в общественных местах организовано самими операторами связи и 27% (18 тысяч) – владельцами общественных мест.
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