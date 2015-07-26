Японский спутник развалился в космосе



Японский спутник развалился в космосе

Объединенный центр космических операций Стратегического командования США сообщил, что в районе полета японского спутника Astro-H зафиксировано пять обломков неизвестного происхождения. Предположительно, аппарат мог развалиться на орбите. Не исключен также вариант столкновения с космическим мусором.Однако в JAXA продолжают надеяться, что "Хитоми" ("зрачок") – как они называют космический аппарат – до сих пор "жив". Специалисты агентства в настоящее время пытаются оценить состояние спутника с помощью наземных телескопов. Между тем министр науки и технологий Японии Хироси Хасэ заявил, что "ситуация с аппаратом вызывает большое беспокойство" и потребовал от JAXA провести тщательное расследование причин неполадок, передает ТАСС.Напомним, спутник Astro-H был запущен 17 февраля этого года с космодрома Танэгасима. Он оснащен мощными телескопами, использующими как жесткое, так и мягкое рентгеновское излучение. Основной из них весит около 2,7 тонны и достигает в длину 14 метров. На спутнике также установлено шесть датчиков различного типа, которые способны фиксировать волны, исходящие от космических тел. Главной задачей нового аппарата значилось изучение сверхмассивных черных дыр, представляющих собой конечную стадию эволюции массивных звезд и обладающих сверхмощной гравитацией.

БРЯНСК.RU