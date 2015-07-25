"Яндекс" закрывает старейший сервис



"Яндекс" закрывает старейший сервис

Как уверяют разработчики, изначально сервис "Яндекс.Словари" создавался на базе проектов "Яндекс.Лингво" и "Яндекс.Энциклопедии", позже они объединились в единый проект. В последнее время на сервисе "Яндекс.Словари" были доступны переводные словари и словари русского языка. После введенной функции посетители начали пользоваться сервисом "Яндекс.Словари" именно для перевода материалов или отдельных слов."Судя по статистике сервиса, большинство пользователей приходят на slovari.yandex.ru именно за переводами. Закрытие "Яндекс.Словарей" вовсе не означает, что на "Яндексе" больше нельзя будет узнать, как переводится то или иное слово", – говорится в сообщении в официальном блоге компании."Закрытие "Яндекс.Словарей" вовсе не означает, что на "Яндексе" больше нельзя будет узнать, как переводится то или иное слово. По сути, долгое время у нас было сразу два сервиса с электронными словарями – "Яндекс.Словари" и "Яндекс.Переводчик", – пояснила компания.Как уточняется, пользователи, которые часто работали со "Словарями" и пользовались специальной функцией "Тетрадки", могут сохранить все записанные слова на личный компьютер или перенести их в сервис "Яндекс.Переводчик". Сервис slovari.yandex.ru станет недоступен после 31 марта.

БРЯНСК.RU