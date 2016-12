Вышли кроссовки из фильма "Назад в будущее"



Вышли кроссовки из фильма "Назад в будущее"

Модель самозашнуровывающихся кроссовок называется HyperAdapt 1.0. Над ее созданием работали дизайнер Тинкер Хэтфилд и старший инноватор фирмы Тиффани Бирс. По словам Бирс, шнурки подтягиваются автоматически, когда пятка человека касается специального сенсора. Сбоку обуви есть две кнопки, которые позволяют усилить или ослабить шнуровку.Других подробностей о Nike Hyperadapt 1.0 пока нет. Известно, что одним из первых обладателей кроссовок будущего стал футболист Криштиану Роналду. Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии выложил в социальных сетях короткое видео, на котором удивляется устройству своих новых кроссовок. Больше всего футболист доволен святящимся элементам, которые встроены в подошву.Wow! Thanks @Nike for letting me be the first athlete trying the new HyperAdapt 1.0 #nike2016 #nikeinnovation pic.twitter.com/RVWZgJjkqf– Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 16 марта 2016 г.Как обещают в Nike, кроссовки HyperAdapt 1.0 появятся в продаже к рождественскому сезону 2016 года. Они будут доступны в трех цветах, но купить новинку смогут только пользователи приложения Nike+.Напомним, что в октябре 2015 года Nike выпустила одну пару реальных кроссовок Air Mag, копирующих дизайн обуви из фильма "Назад в будущее 2". Эта пара досталась Майклу Джею Фоксу, сыгравшему Марти Макфлая. Выход кроссовок был приурочен ко дню, в который Марти и Док отправились из прошлого – 21 октября 2015 года.

БРЯНСК.RU