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Вышли кроссовки из фильма "Назад в будущее"
17 марта 2016, четверг, 12:13 – БРЯНСК.RU | | Версия для печати
Других подробностей о Nike Hyperadapt 1.0 пока нет. Известно, что одним из первых обладателей кроссовок будущего стал футболист Криштиану Роналду. Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии выложил в социальных сетях короткое видео, на котором удивляется устройству своих новых кроссовок. Больше всего футболист доволен святящимся элементам, которые встроены в подошву.
Wow! Thanks @Nike for letting me be the first athlete trying the new HyperAdapt 1.0 #nike2016 #nikeinnovation pic.twitter.com/RVWZgJjkqf– Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 16 марта 2016 г.
Как обещают в Nike, кроссовки HyperAdapt 1.0 появятся в продаже к рождественскому сезону 2016 года. Они будут доступны в трех цветах, но купить новинку смогут только пользователи приложения Nike+.
Напомним, что в октябре 2015 года Nike выпустила одну пару реальных кроссовок Air Mag, копирующих дизайн обуви из фильма "Назад в будущее 2". Эта пара досталась Майклу Джею Фоксу, сыгравшему Марти Макфлая. Выход кроссовок был приурочен ко дню, в который Марти и Док отправились из прошлого – 21 октября 2015 года.
Источник:
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