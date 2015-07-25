В Twitter появится встроенный "фотошоп"

Как сообщает издание Re/code, новый сервис в Twitter получит название Stickers, что можно дословно перевести с английского как "наклейки". С его помощью пользователи микроблога смогут добавлять к фотографиям сердечки, смешные рожицы и другие элементы, чтобы затем обмениваться полученные снимками с друзьями.
Наиболее интересной особенностью опции разработчики считают возможность посмотреть, как пользователи со всего мира изменили одно и то же изображение. "Мы хотим сделать Twitter более ярким. Одна обработанная "стикерами" картинка будет занимать 140 символов. Новая функция будет рекомендовать фотографии, которые можно отредактировать. Это позволит вам принять участие в оживленном обсуждении или отреагировать на появившуюся новость", – уверяют разработчики функции.
На данный момент, сервис стикеров находится на стадии тестирования. Как отмечается в материале, пока неясно, каким образом Twitter будет отбирать фотографии, предлагаемые для обработки, и по какому принципу будет рекомендовать их к просмотру пользователям.
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