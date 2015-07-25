В США изобрели юбку для похода в туалет



В США изобрели юбку для похода в туалет

Многие невесты зачастую озабочены тем, как они посещать уборную в свадебном платье. Однако одна из американских компаний придумала специальную для этого одежду – она называется Brital Buddy.Таким образом, давняя проблема может быть решена, пишет Mashable. Полупрозрачная юбка надевается под свадебное платье, и, таким образом, в момент похода в туалет позволяет "собрать" торжественный наряд. Тем самым невеста может быть уверена, что ее платье ни коим образом не попадет в унитаз.Автор оригинальной одежды Хэзэр Стенлейк ранее работала в магазине свадебных платьев. "У меня появилась эта идея в 2002 года. Я постоянно сталкивалась с вопросами: "Как я пойду в этом в туалет?", – рассказала она.По ее словам, она сделала несколько пробных успешных вариантов. После одобрительных отзывов друзей предпринимательница решила начать производство. Стенлейк своих покупателей предупреждает: перед свадьбой следует несколько раз опробовать платье дома.

БРЯНСК.RU