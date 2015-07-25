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В США беспилотник впервые доставил посылку

28 марта 2016, понедельник, 09:31 – БРЯНСК.RU   |     |  Версия для печати
В США беспилотник впервые доставил посылку
В США беспилотник впервые доставил посылку
Генеральный директор компании Flirtey, создавшей дрона, Мэтт Суини рассказал, что доставка была совершена беспилотником, который пролетел полмили и сбросил пакет в безлюдном районе города, так как фактического адресата у посылки не было. Маршрут беспилотника был задан с помощью GPS.

По словам Свини, за полетом наблюдали пилот и эксперты, помощь которых в итоге не понадобилась. Известно, что в состав посылки входили бутилированная вода, еда и аптечка первой помощи. До места назначения посылка была доставлена в целостности и сохранности.

"Осуществление первой доставки с помощью дрона в условиях города – это значительное достижение, которое приближает нас к тому дню, когда дроны станут регулярно доставлять посылки к вашим дверям", – цитирует Свини РИА Новости.

Губернатор штата Невада Брайан Сэндовал в свою очередь поздравил компанию с "успешным выполнением первой в истории нации автономной доставки в городе". Отметим, ранее сообщалось, что компания Google запустит сервис доставки товаров дронами в 2017 году.

БРЯНСК.RU

Источник: Дни.ру

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