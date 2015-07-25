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В Skype произошел глобальный сбой
18 марта 2016, пятница, 13:59 – БРЯНСК.RU | | Версия для печати
Hey @Skype your service is messed up. Fix your application please! #RIPSkype– Anthony Scalzi (@AporiaCustomCEO) 17 марта 2016 г.
Помимо невозможности отправить сообщение, пользователи также столкнулись с трудностями при создании групповых звонков. "Кто-нибудь еще испытывает проблемы с сообщениями, которые не отправляются через Skype?" – удивляются пользователи сервиса. "В вашем сервисе какая-то неразбериха. Исправьте, пожалуйста, приложение!" – требуют люди по всему миру.
@Skype it's working really bad today, are you working on it?– Denis Cha (@MaginCha) 17 марта 2016 г.
"Skype, ваш сервис очень плохо работает сегодня, вы что-то делаете с этим?" – обращаются пользователи к разработчикам. В свою очередь представители компании Skype проблему признали. Согласно опубликованному пресс-релизу, инженеры в курсе неполадок и работают над их устранением.
Напомним, что последний раз глобальный сбой в Skype был зафиксирован 21 сентября. Тогда на устранение проблемы компании понадобилось около 10 часов. Изначально Twitter-аккаунт компании сообщал, что ошибка содержалась в сетевых настройках сервиса. Однако затем стало известно, что причиной массового сбоя Skype стало большое количество изменений в конфигурации программы, часть которых была обработано некорректно.
Сервис Skype был выкуплен компанией Microsoft в 2011 году за 8,5 миллиарда долларов. Сервис позволяет совершать видеозвонки (в том числе с участием нескольких человек) и общаться в чате. Аудитория сервиса составляет 170 миллионов человек в месяц.
Источник:
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