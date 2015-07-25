В России создают соцсеть для парализованных



В России создают соцсеть для парализованных

"Наша цель – дать возможность людям без речи и движений общаться между собой и с заинтересованными в их судьбе людьми в специализированной социальной сети посредством эргономичного нейроинтерфейсного комплекса", – цитирует газета "Известия" генерального директора компании "Нейротренд" Наталью Галкину.По словам менеджера проекта, ежегодно в России регистрируется до 450 тысяч новых инсультов, в результате которых 85% людей остаются инвалидами. Суммарно сейчас в нашей стране около четырех миллионов пациентов нуждаются в средствах коммуникации без голоса и движений: это необходимо для их реабилитации, социализации и для включения в приемлемые формы общественно полезного труда.Интерфейс пациента будет состоять из экрана, процессора, роутера, беспроводной гарнитуры в виде головной повязки с электродами. Гарнитура будет считывать электроэнцефалографию человека и преобразовывать ее в конкретные команды.Ориентировочная стоимость проекта 133 миллиона рублей, из которых треть планируется привлечь из внебюджетных источников. Проект, как уточнила Галкина, может быть реализован в 2016–2018 годах.Отметим, что знаменитый физик-теоретик Стивен Хокинг даже после полной парализации продолжает вести активную жизнь – занимается наукой, преподает, выступает с докладами, общаясь с миром с помощью компьютерного синтезатора речи. В 1963 году 22-летнему Хокингу был поставлен диагноз боковой амиотрофический склероз (БАС). Врачи тогда считали, что жить ему осталось два-три года. Однако их прогнозы не оправдались, ученый продолжил научную работу, дважды женился и стал отцом троих детей.

БРЯНСК.RU