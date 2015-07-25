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В Китае создали дрон-вертолет для ближнего боя
23 марта 2016, среда, 16:43 – БРЯНСК.RU | | Версия для печати
Необычное устройство разработали специалисты компании Norinco – крупнейшей китайской корпорации оборонной промышленности. Преимущества этого вида вооружений перед обычными беспилотниками заключается в том, что ему не требуются специальные взлетно-посадочные полосы, передает Digital Trends.
Новинка носит название Sky Saker H300, что в переводе на русский означает "сокол-балобан". Это первый дрон, созданный по программе производства боевых беспилотников. Он может нести до 200 килограммов полезного груза. Также на корпусе устройства закреплены ракетные установки.
К минусам можно отнести ограниченную дальность действия: дрон-вертолет позиционируется как вооружение для ближнего боя. Пока новинка не поступила в продажу, но демонстрируется на международных выставках.
Отметим, Китай работает не только над созданием новых беспилотников, но и над средствами их поражения. Еще в 2014 году специалистами были созданы лазерные установки, способные уничтожать небольшие дроны.
Как писала газета БРЯНСК.RU, система способна сбивать небольшие летательные аппараты на расстоянии двух километров в течение пяти секунд после их обнаружения при условии, что они движутся на высоте до 500 метров и с максимальной скоростью 50 метров в секунду. Она будет устанавливаться или перевозиться на транспортных средствах и играть ключевую роль в обеспечении безопасности во время крупных мероприятий в городах.
Источник:
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