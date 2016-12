В ДНК человека найден древний вирус



В ДНК человека найден древний вирус

Как говорится в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые из Университета Тафтса и Медицинской школы Мичиганского университета сравнили и проанализировали структуру геномов у примерно 2,5 тысячи людей из разных стран мира. У некоторых подопытных были обнаружены новые части ДНК, оставленные вирусами, которыми предки переболели сотни тысяч лет назад.В итоге ученым удалось выявить в ДНК человека части генома десятков ранее неизвестных эндогенных ретровирусов из семейства HERV-K, а также один фактически полноценный вирус в женской Х-хромосоме. Что самое удивительное, один из этих вирусов сохранен полностью и может быть воспроизведен."Этот эндогенный ретровирус выглядит так, что его можно буквальным образом взять, вырезать и превратить в заразный патоген. Такой эксперимент был бы крайне интересен для нас, так как он позволил бы изучить следы эпидемии, поразившей человечество в далеком прошлом", – отмечает один из авторов исследования Джон Коффин из университета Тафтса в Медфорде.Ученые считают, что примерно 8% человеческого ДНК являются следами древних вирусов и определяют наличие в человеческом организме способностей, необходимых для выживания. Изучение этих вирусов, как надеются специалисты, поможет понять, чем болели наши предки, как они смогли победить эти вирусы и как можно использовать эти "уроки" для борьбы с ВИЧ и другими современными ретровирусами.

БРЯНСК.RU