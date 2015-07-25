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В честь Крыма вышел золотой iPhone
16 марта 2016, среда, 12:14 – БРЯНСК.RU | | Версия для печати
"18 марта 2014 года Владимир Путин подписал Договор о присоединении Крыма к территории Российской Федерации. Этот эпизод имеет большое значение в современной истории России. Он свидетельствует о силе, воле и единства народа, а также о принципиальности и независимости государства, защищающего интересы своих граждан. По данным референдума 96,77% жителей Крыма выступили за воссоединение с Россией, воля этих людей была исполнена президентом", – объяснили свой выбор ювелиры.
Модели iPhone 6s Caviar Supremo Putin Crimea Edition имеют одинаковый дизайн и отличаются покрытием – золотым или золотым и платиновым. На телефонах изображен традиционный портрет лидера государства Владимира Путина и карта страны, включающая полуостров. В центре расположена надпись "Крым – в сердцах людей" – это фрагмент из речи президента, произнесенной 18 марта 2014 года в тронном зале Кремля и обращенной к обеим палатам Федерального собрания.
Отдельного внимания заслуживает уникальный фон композиции, разработанный специально для этой модели. Он состоит из высказываний, с которыми люди выходили на митинги, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Вместе они образуют объемный паттерн, с помощью гравировки нанесенный на корпус.
"Эти слова – очень важный и личный элемент, ведь мы основывались на настоящих репликах, произнесенных людьми. В них столько искренних чувств, единения, сопереживания и гордости! Это был очень важный день, и он взывает действительно сильные чувства и сегодня, два года спустя", – заверили представители бренда.
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