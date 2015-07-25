Умер отец современных компьютеров

"Это крайне печальная новость. Мы сражены уходом из жизни отца современных компьютеров, бывшего председателя совета директоров и генерального директора Intel Энди Гроува. Он делал невозможное возможным, раз за разом, вдохновляя целые поколения ученых, предпринимателей и бизнесменов", – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Intel.
Урожденный Андраш Гроф, в 1956 году Гроув эмигрировал из Венгрии в Нью-Йорк, где изучал химическое машиностроение в Городском колледже, а в 1963 году получил степень доктора философии в Университете Калифорнии в Беркли. Затем по приглашению бизнесмена Гордона Мура пришел исследователем в компанию Fairchild Semiconductor.
В 1968 году выходцы из Fairchild Гордон Мур и Роберт Нойс основали Intel. Гроув вскоре стал первым нанятым ими сотрудником – директором по инженерным разработкам. Под руководством Гроува Intel перешел от создания чипов памяти к производству микропроцессорных чипов, в том числе 386 и Pentium. Это увеличило годовую выручку корпорации с 1,9 миллиарда до $26 миллиарда долларов, а корпорация превратилась во всемирно известный бренд.
С 1979 по 2005 годы он входил в руководящие органы компании, был ее президентом, гендиректором, возглавлял совет ее директоров, оставаясь влиятельнейшей фигурой в мире технологий и бизнеса.
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