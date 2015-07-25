Ученые вырастили человеческую печень



Ученые вырастили человеческую печень

Как сообщает японский телеканал NHK, для выращивания миниатюрного органа ученые использовали индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (iPS), способные формировать клетки различных органов. По словам руководителя исследовательской группы профессора Хидэки Танигути, выращенная мини-печень способна эффективно вырабатывать белки-альбумины, необходимые для крови, а также перерабатывать вредные вещества, в частности, аммиак, наравне с настоящей печенью человека.Клинические испытания искусственной печени японские ученые планируют начать с 2019 года. Специалисты собираются пересадить выращенные миниатюрные органы пациентам с тяжелой печеночной недостаточностью для поддержания нормальных функций органа.Отметим, что в 2006 году профессор университета Киото Синъя Яманака впервые в мире получил стволовую клетку из обычной клетки кожи человека. Клетки получили название индуцированных плюрипотентных (многофункциональных) стволовых клеток (iPS). Они способны формировать клетки различных органов. Таким образом, стало возможным создавать ткани и органы из клеток самого пациента взамен поврежденных или утерянных из-за болезни или травмы. За это открытие в 2012 году Яманака был удостоен Нобелевской премии, сообщает РИА Новости.За десять лет после открытия iPS-клеток ученые научились "создавать" клетки разных органов. Главной проблемой, тормозящей использование таких клеток в медицине, по-прежнему остается высокий риск развития раковых заболеваний.

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