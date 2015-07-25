Ученые создали синтетический живой организм



Ученые создали синтетический живой организм

Как говорится в статье, опубликованной в журнале Science, группе ученых из калифорнийского Института Крейга Вентера и компании Synthetic Genomics во главе с легендарным генетиком, пионером в расшифровке генома человека Крейгом Вентером удалось создать синтетическую бактериальную клетку, в генетический код которой входят 473 гена, или 531 тысячу генетических "букв"-нуклеотидов. По словам ученых, в природе не существует живого существа с меньшим генетическим кодом.Созданный организм (рукотворный химический и биологический аналог живой клетки) ничем не отличается по своему устройству от существующих сегодня микробов. За основу исследователи взяли бактерию Mycoplasma mycoides (JCV-syn1.0), геном которой состоит из 901 гена. Эту "синтию" Крэйг Вентер представил миру еще в 2010 году.В новом исследовании ученые разбили генетический код искусственной бактерии на восемь сегментов, а затем начали составлять различные комбинации, чтобы проверить, до какой степени можно сократить ее геном так, чтобы клетка не погибла. В результате методом подбора им удалось исключить из исходного генома организма 428 генов, которые не были необходимы для его самостоятельного существования.Как оказалось, клетка способна выжить с генетическим кодом из 473 генов. При этом конечный геном организма на 31% состоит из необходимых для выживания генов, биологическую функцию которых ученым пока определить не удалось.

БРЯНСК.RU