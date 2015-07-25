Ученые приблизили затопление Нью-Йорка



Ученые приблизили затопление Нью-Йорка

Как сообщает Daily Mail, международная группа ученых провела исследования климата на Земле и установила, что в течение ближайших 50 лет уровень Мирового океана может увеличиться примерно на девять метров. Это приведет к тому, что сроки Всемирного потопа, наступление которого специалисты NASA прогнозировали через несколько столетий, сдвинулись, причем не в пользу человечества.Согласно новому исследованию, столицы США и Великобритании окажутся под водой уже в течение следующих нескольких десятилетий. При этом, как установили климатологи, для затопления Нью-Йорка достаточно повышения уровня Мирового океана всего на 1,8 метра, а это может произойти в ближайшие несколько лет.По данным ученых, затопление крупных городов будет происходить крайне быстро. Виной всему – рекордное количество выбросов углекислого газа в атмосферу, что вскоре приведет к глобальному потеплению. Последнее будет сопровождаться увеличением температуры на два градуса, что, в свою очередь, растопит ледники. Климат изменится на всей Земле. Нашу планету ожидают новые экстремумы жары, засухи, сильных дождей и наводнений. Разница температур между тропиками и полюсами будет провоцировать мощные штормы.Ученые отмечают, что в случае потепления на два градуса примерно 20% населения Земли придется мигрировать, что может послужить причиной новых мировых конфликтов. Самыми безопасными территориями в таких климатических условиях станут Скандинавские страны и Россия. Сильнее всех пострадают страны Центральной Африки, Индонезия, Индия и ряд стран Юго-Восточной Азии.

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