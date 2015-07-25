Как сообщает Daily Mail, международная группа ученых провела исследования климата на Земле и установила, что в течение ближайших 50 лет уровень Мирового океана может увеличиться примерно на девять метров. Это приведет к тому, что сроки Всемирного потопа, наступление которого специалисты NASA прогнозировали через несколько столетий, сдвинулись, причем не в пользу человечества.
Согласно новому исследованию, столицы США и Великобритании окажутся под водой уже в течение следующих нескольких десятилетий. При этом, как установили климатологи, для затопления Нью-Йорка достаточно повышения уровня Мирового океана всего на 1,8 метра, а это может произойти в ближайшие несколько лет.
По данным ученых, затопление крупных городов будет происходить крайне быстро. Виной всему – рекордное количество выбросов углекислого газа в атмосферу, что вскоре приведет к глобальному потеплению. Последнее будет сопровождаться увеличением температуры на два градуса, что, в свою очередь, растопит ледники. Климат изменится на всей Земле. Нашу планету ожидают новые экстремумы жары, засухи, сильных дождей и наводнений. Разница температур между тропиками и полюсами будет провоцировать мощные штормы.
Ученые отмечают, что в случае потепления на два градуса примерно 20% населения Земли придется мигрировать, что может послужить причиной новых мировых конфликтов. Самыми безопасными территориями в таких климатических условиях станут Скандинавские страны и Россия. Сильнее всех пострадают страны Центральной Африки, Индонезия, Индия и ряд стран Юго-Восточной Азии.
Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Тульскому гарнизону Западного военного округа, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему военнослужащему..»
Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Тульскому гарнизону Западного военного округа, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащему войсковой части 33842, дислоцированной в г. Тула, ефрейтору Босхаеву Лиджи Сергеевичу..»