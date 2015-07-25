Ученые поймали новый "сигнал инопланетян"

Как сообщил на своей странице в Facebook директор Центра астрофизики и суперкомпьютеров технологического университета Суинберна Мэтью Бейлс, его команде с помощью космического телескопа MOST удалось поймать новый радиоимпульс. Всплеск удивил ученых, поскольку его мощность можно было прировнять к энергии, которую вырабатывает Солнце за десять лет.
Однако короткая длительность радиоволны – FRB-вспышки (Fast radio bursts) говорит о небольших параметрах источника, около ста километров. Что могло повлиять на выброс такого большого количества энергии пока не известно.
Впервые о существовании таинственных вспышек радиоизлучения астрономы заговорили в 2007 году, когда они были случайно открыты во время наблюдений за радиопульсарами при помощи телескопа Паркс (Австралия). В последующие годы ученым удалось найти следы еще девяти подобных всплесков, сравнение которых показало, что они могут носить искусственное происхождение и даже потенциально быть сигналами внеземных цивилизаций из-за необъяснимой периодичности в их структуре.
Однако у исследователей расходятся мнения из-за большого количества теорий и вариантов возникновения радиоволны. По одной из гипотез это сигнал от инопланетян, по другой, импульс является столкновение нейтронных звезд, а также это может быть в результате энергетических выбросов новейших звезд перед взрывом.
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