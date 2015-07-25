Ученые отключат Кремль от электричества

Как сообщила пресс-служба Кремля, президент России Владимир Путин поддержал предложение министра природных ресурсов Сергея Донского присоединиться к экологической акции "Час Земли". В субботу, 19 марта, по решению главы государства на один час (с 20:30 до 21:30) будет выключено внешнее освещение официальной резиденции президента – Московского Кремля.
Всего в Москве 19 марта в рамках "Часа Земли" на время "погаснут" более 900 зданий, среди которых храм Василия Блаженного, ГУМ, Государственный исторический музей, Дом правительства России и многие другие.
"Час Земли" – ежегодная международная экологическая акция, впервые устроенная Всемирным фондом дикой природы (WWF) в 2007 году. Она призывает людей всего мира выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. На зданиях, являющихся символами тех или иных стран, в условленное время гаснет внешняя декоративная подсветка.
"Час Земли" является самой массовой акцией в истории человечества. В 2015 году в этом мероприятии приняли участие более двух миллиардов человек из 172 стран, в том числе свыше 20 миллионов россиян. Россия неизменно принимает участие в "Часе Земли" с 2008 года. В 2013 году по решению Владимира Путина к акции впервые присоединился Московский Кремль.
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