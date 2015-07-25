Ученые объявили о смещении полюсов Луны



Ученые объявили о смещении полюсов Луны

Как говорится в статье, опубликованной в журнале Nature, залежи водяного льда на полюсах Луны, открытые зондом LRO показали, что за 4,5 миллиарда лет полюсы спутника Земли сместились от своего первоначального положения примерно на шесть градусов. Ключевую роль в совершении этого открытия сыграл российский нейтронный детектор LEND, подсказавший ученым NASA и их отечественным коллегам те точки на южном полюсе, где возможная доля воды и льда была максимальной.Используя данные с LPNS, ученые составили карты льда на южном и северном полюсе Луны. Их сравнение раскрыло довольно странный феномен – оказалось, что залежи льда были сосредоточены не на полюсах, а по сторонам от них, на примерно одинаковом расстоянии. Это открытие заставило ученых гадать, откуда взялась вода на Луне, кто ее туда принес, и как ей удалось выжить, не испарившись под действием лучей Солнца.Геофизики из Планетологического института в Тусоне (США) обратили внимание на расположение богатых водородом участков Луны, которые находятся на соединяющей их (и проходящей через центр спутника) прямой на одинаковом расстоянии от современного положения полюсов. Между тем текущая модель внутреннего строения Луны предполагает иное распределение водорода: он должен был сконцентрироваться во льдах точно в районе северного и южного полюсов.Самое простое и очевидное объяснение подобной конфигурации залежей льда – ось вращения Луны сместилась в сторону после формирования планеты и появления льда на ее полюсах, которые затем "переехали" в сторону юга и севера. Причиной подобного сдвига оси вращения и полюсов могли быть геологические процессы, происходившие в недрах Луны в первый миллиард лет ее существования.

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