Ученые нашли параллельные миры



Ученые нашли параллельные миры

Ученые из университета Северной Каролины провели исследование, в ходе которого установили, что душа человека после смерти попадает не в ад или рай, а отправляется в параллельные миры. Руководитель научной группы профессор Роберт Ланц утверждает, что сознание человека после смерти, фактически, воскресает в другом мире, но уже в иной форме.Согласно гипотезе ученого, человек может воскреснуть после смерти в этом или другом мире. В подтверждение того, что иные миры существуют американский профессор приводит факт существования различных существ, неизвестных науке, которые появляются на Земле, но их так и не могут найти, к примеру, йети, лохнесское чудовище, русалки. Все они, по мнению Ланца, из другого мира.Научная составляющая исследования заключается в том, что ученый сравнивает жизнь человеческой души с биологическим циклом растений, которые расцветают, набираются сил, а затем вянут. При этом данный процесс повторяется снова и снова. Ученый уверяет, что это связано с микрочастицами, из которых состоят, как люди, так и растения.

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