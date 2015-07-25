Ученые: Блондинки умнее брюнеток



Ученые: Блондинки умнее брюнеток

Как говорится в статье, опубликованной в журнале Economic Bulletin, специалисты из Университета Огайо проанализировали статистику по успешности женщин за последнюю половину столетия и пришли к выводу, что блондинки не только не глупее, чем дамы с другим цветом волос, но даже обладают более высоким IQ и чаще бывают гениями.Для подтверждения результатов исследования ученые проверили интеллектуальный уровень более чем десяти тысяч американок по шкале, используемой Пентагоном для найма новых сотрудников. Результаты оказались довольно неожиданными – уровень IQ у блондинок в среднем составлял 103,2 пункта, что стало максимально высоким результатом для всех категорий женщин.Брюнетки уступили блондинкам совсем немного – их IQ в среднем равнялся 102,7 пункта. У рыжеволосых участниц эксперимента IQ составил 101,2 пункта, а у шатенок – 100,5 пункта. Таким образом, блондинки оказались даже более интеллектуально развитыми, чем обладательницы волос другого цвета, а это коренным образом ломает устоявшиеся стереотипы об интеллекте блондинок."Наше исследование убедительно показывает, что блондинок не стоит дискриминировать из-за их "низкого" уровня интеллекта. При это мы не сумели доказать, что цвет волос хоть как-то влияет на интеллект", – уверяет автор необычного исследования Джей Загорски.

БРЯНСК.RU