Как говорится в статье, опубликованной в журнале Economic Bulletin, специалисты из Университета Огайо проанализировали статистику по успешности женщин за последнюю половину столетия и пришли к выводу, что блондинки не только не глупее, чем дамы с другим цветом волос, но даже обладают более высоким IQ и чаще бывают гениями.
Для подтверждения результатов исследования ученые проверили интеллектуальный уровень более чем десяти тысяч американок по шкале, используемой Пентагоном для найма новых сотрудников. Результаты оказались довольно неожиданными – уровень IQ у блондинок в среднем составлял 103,2 пункта, что стало максимально высоким результатом для всех категорий женщин.
Брюнетки уступили блондинкам совсем немного – их IQ в среднем равнялся 102,7 пункта. У рыжеволосых участниц эксперимента IQ составил 101,2 пункта, а у шатенок – 100,5 пункта. Таким образом, блондинки оказались даже более интеллектуально развитыми, чем обладательницы волос другого цвета, а это коренным образом ломает устоявшиеся стереотипы об интеллекте блондинок.
"Наше исследование убедительно показывает, что блондинок не стоит дискриминировать из-за их "низкого" уровня интеллекта. При это мы не сумели доказать, что цвет волос хоть как-то влияет на интеллект", – уверяет автор необычного исследования Джей Загорски.
Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Тульскому гарнизону Западного военного округа, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему военнослужащему..»
Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Тульскому гарнизону Западного военного округа, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащему войсковой части 33842, дислоцированной в г. Тула, ефрейтору Босхаеву Лиджи Сергеевичу..»