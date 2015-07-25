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У Instagram сменилась Королева
17 марта 2016, четверг, 10:30 – БРЯНСК.RU | | Версия для печати
@instyleuk 💜 Фото опубликовано Selena Gomez (@selenagomez) Ноя 28 2015 в 8:55 PST
Замыкает тройку самых популярных учетных записей в Instagram аккаунт актрисы и фотомодели Ким Кардашьян с 63,7 миллиона фолловеров. Отметим, что в список самых популярных пользователей Instagram также входят сразу четыре представительницы семьи Кардашьян – Ким и Хлоя Кардашьян, а также Кендалл Дженнер и Кайли Дженнер. Также на лидирующих позициях R’n’B дива Бейонсе и Джастин Бибер.
Напомним, что в 2015 году рекордсменом Instagram по популярности стала Тэйлор Свифт: за 12 месяцев на ее аккаунт подписалось более 39 миллионов человек. Сразу два фото певицы попали в Топ-5 самых популярных по итогам года.
Awwww Kanye sent me the coolest flowers!! #KanTay2020 #BFFs Фото опубликовано Taylor Swift (@taylorswift) Сен 4 2015 в 3:08 PDT
В рейтинге самых популярных снимков Instagram-2015 лидером оказалась сестра Ким Кардашьян – Кендалл Дженнер. Фото собрало более 3,3 миллиона "сердечек".
❥ Фото опубликовано Kendall Jenner (@kendalljenner) Май 25 2015 в 3:51 PDT
Отметим, что ранее, подводя итоги года, Instagram назвал самые популярные города, места и хэштеги. Так, самым популярным городом стал Нью-Йорк, а Москва оказалось на четвертой строчке, немного уступив Парижу и Лондону. Среди достопримечательностей лидируют Эйфелева башня, Лувр и Красная площадь, а на десятой строчке расположился парк искусств "Музеон". Самый популярный хештег 2015 года в мире – #love, в России – #москва. Среди эмодзи лидером стало "сердечко".
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