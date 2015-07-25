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Топ-5 смартфонов вдвое дешевле iPhone SE
25 марта 2016, пятница, 21:58 – БРЯНСК.RU | | Версия для печати
Lenovo Vibe ShotКамерофон с восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 615, 5-дюймовым IPS-экраном, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти по всем параметрам опережает iPhone SE, отмечает портал Hi-Tech.Mail.Ru. Добавьте к этому две камеры (на 16 и 8 МП) и аккумулятор емкостью 2900 мАч – и получите крутую альтернативу свежему смартфону Apple по цене, которая в два раза ниже.
ASUS Zenfone 2 LaserОчень эффектный смартфон с хорошим процессором, огромным 6-дюймовым IPS-экраном, 3 ГБ оперативной памяти, большим аккумулятором и достойными камерами. Да iPhone SE просто потеряется на его фоне! А еще на экране Zenfone 2 Laser можно нарезать овощи, например. ASUS делает акцент на прочности защитного стекла в смартфонах среднего ценового сегмента, что нетипично для большинства конкурентов, которые чаще гонятся за техническими характеристиками.
Xiaomi Mi4cКитайский производитель назвал эту версию компактной, но для 5-дюймовго смартфона такое определение несколько непривычно – просто базовая еще больше. Фирменный шестиядерный Qualcomm MSM 8992 Snapdragon 808 дополняют 3 ГБ оперативной памяти, разрешение камер превосходит iPhone SE, емкость батареи – тоже. По мнению экспертов, это тот самый случай, когда отдаленно похожая китайская реплика обошла оригинал на старте.
Meizu MX5Интересный тонкий смартфон с камерой разрешением 20,7 МП, 3 ГБ оперативной памяти, очень мощным восьмиядерным процессором MediaTek Helio X10 и батареей емкостью 3150 мАч – конкурент iPhone 6s Plus, который делает iPhone SE по всем статьям. Но главное: цена на китайский шедевр начинается от 17 тысяч рублей.
Источник:
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