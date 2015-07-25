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Топ-5 смартфонов вдвое дешевле iPhone SE

25 марта 2016, пятница, 21:58 – БРЯНСК.RU   |     |  Версия для печати
Топ-5 смартфонов вдвое дешевле iPhone SE
Топ-5 смартфонов вдвое дешевле iPhone SE
Samsung Galaxy A3Главная альтернатива Apple – это, естественно, Samsung. Тонкий южнокорейский смартфон 2016 года выпуска – стильный гаджет с хорошими возможностями. Не топовый, но производительный четырехъядерный процессор Qualcomm MSM 8916 Snapdragon 410, 4,7-дюймовый экран, две камеры разрешением 13 и 5 МП (и это против 12 и 1,2 МП у iPhone SE), полтора гигабайта оперативной памяти – смартфон получился довольно гармоничным, в чем-то проигрывает новичку в команде Apple, в чем-то его превосходит. Однако, самое главное – он вдвое дешевле.

Lenovo Vibe ShotКамерофон с восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 615, 5-дюймовым IPS-экраном, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти по всем параметрам опережает iPhone SE, отмечает портал Hi-Tech.Mail.Ru. Добавьте к этому две камеры (на 16 и 8 МП) и аккумулятор емкостью 2900 мАч – и получите крутую альтернативу свежему смартфону Apple по цене, которая в два раза ниже.

ASUS Zenfone 2 LaserОчень эффектный смартфон с хорошим процессором, огромным 6-дюймовым IPS-экраном, 3 ГБ оперативной памяти, большим аккумулятором и достойными камерами. Да iPhone SE просто потеряется на его фоне! А еще на экране Zenfone 2 Laser можно нарезать овощи, например. ASUS делает акцент на прочности защитного стекла в смартфонах среднего ценового сегмента, что нетипично для большинства конкурентов, которые чаще гонятся за техническими характеристиками.

Xiaomi Mi4cКитайский производитель назвал эту версию компактной, но для 5-дюймовго смартфона такое определение несколько непривычно – просто базовая еще больше. Фирменный шестиядерный Qualcomm MSM 8992 Snapdragon 808 дополняют 3 ГБ оперативной памяти, разрешение камер превосходит iPhone SE, емкость батареи – тоже. По мнению экспертов, это тот самый случай, когда отдаленно похожая китайская реплика обошла оригинал на старте.

Meizu MX5Интересный тонкий смартфон с камерой разрешением 20,7 МП, 3 ГБ оперативной памяти, очень мощным восьмиядерным процессором MediaTek Helio X10 и батареей емкостью 3150 мАч – конкурент iPhone 6s Plus, который делает iPhone SE по всем статьям. Но главное: цена на китайский шедевр начинается от 17 тысяч рублей.

БРЯНСК.RU

Источник: Дни.ру

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