Twitter закрывает приложение для Windows



Twitter закрывает приложение для Windows

Как сообщает официальный блог компании Twitter, сеть микроблогов прекратит поддерживать с 15 апреля приложение TweetDeck для Windows. При этом у пользователя по-прежнему будет возможность отправлять сообщения через веб-форму TweetDeck, например, через браузер Chrome в интернете.Кроме того, Twitter вводит изменения в политику авторизации. При посещении любого из сайтов сети микроблогов, таких как twitter.com или analytics.twitter.com, можно будет не заходить отдельно в TweetDeck с логином и паролем, будет осуществлена автоматическая авторизация.Отметим, что TweetDeck является бесплатным сервис-клиентом для публикации и чтения сообщений в Twitter. Он доступен для компьютеров Mac и ПК, смартфонов iPhone, Android-устройств и в виде приложения для браузера Google Chrome. Сервис был самым популярным из сторонних приложений для работы с Twitter. Сервис микроблогов приобрел его в 2011 году за 40 миллионов долларов.

БРЯНСК.RU