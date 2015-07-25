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Террористам ответили писающим мальчиком
22 марта 2016, вторник, 21:46 – БРЯНСК.RU | | Версия для печати
Также они публиковали один из главных символом Брюсселя – памятника "Писающему мальчику". На одной из фотографий, этот мальчик, например, мочится на автомат Калашникова. Таким образом, пользователи Twitter заявили о недопустимости кровавого насилия.
Manneken peace #Bruselas #JeSuisBruxelles #ArrowArt pic.twitter.com/qnMXHpgIrt– JLDelPozo (@jldelpozo) 22 марта 2016 г.
#Life & #Art must go on ... F*** #Terrorism ! #Art #JeSuisBruxelles #Zaventem #MannekenPis #NoAK47 #NoWar pic.twitter.com/IuC40efj4v– Mazel Galerie (@MazelGalerie) 22 марта 2016 г.
#TousEnsemble pic.twitter.com/zgsOf5PFjI– Cédric Desjacques (@CedDesjacques) 22 марта 2016 г.
Ранее стали известны мотивы боевиков запрещенного в России "Исламского государства". Как следует из их заявления, это было сделано в связи с участием Бельгии в борьбе против "ИГ". Примечательно, что это исключает версию о том, что причиной атак мог быть пойманный спецслужбами Салах Абдеслам.
Напомним, утром 22 марта в столице Бельгии произошло несколько терактов. Первым под удар боевиков попал аэропорт: бомбу привел в действие террорист-смертник. Позже серия взрывов сотрясла метрополитен Брюсселя. Ответственность за серию атак взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".
Источник:
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