Террористам ответили писающим мальчиком



Брюссельские теракты 22 марта вызвали сильный общественный резонанс, прежде всего в социальных сетях. Как и после атаки на Париж в ноябре прошлого года, пользователи Twitter запустили флешмоб #JeSuisBruxelles.Также они публиковали один из главных символом Брюсселя – памятника "Писающему мальчику". На одной из фотографий, этот мальчик, например, мочится на автомат Калашникова. Таким образом, пользователи Twitter заявили о недопустимости кровавого насилия.Manneken peace #Bruselas #JeSuisBruxelles #ArrowArt pic.twitter.com/qnMXHpgIrt– JLDelPozo (@jldelpozo) 22 марта 2016 г.#Life & #Art must go on ... F*** #Terrorism ! #Art #JeSuisBruxelles #Zaventem #MannekenPis #NoAK47 #NoWar pic.twitter.com/IuC40efj4v– Mazel Galerie (@MazelGalerie) 22 марта 2016 г.#TousEnsemble pic.twitter.com/zgsOf5PFjI– Cédric Desjacques (@CedDesjacques) 22 марта 2016 г.Ранее стали известны мотивы боевиков запрещенного в России "Исламского государства". Как следует из их заявления, это было сделано в связи с участием Бельгии в борьбе против "ИГ". Примечательно, что это исключает версию о том, что причиной атак мог быть пойманный спецслужбами Салах Абдеслам.Напомним, утром 22 марта в столице Бельгии произошло несколько терактов. Первым под удар боевиков попал аэропорт: бомбу привел в действие террорист-смертник. Позже серия взрывов сотрясла метрополитен Брюсселя. Ответственность за серию атак взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".

