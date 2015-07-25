Супервспышка на Солнце уничтожит Землю



Супервспышка на Солнце уничтожит Землю

Как говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communication, астрофизики из Орхусского университета и планетологи из международной коллегии из Дании, Бельгии, Китая и Италии при помощи телескопов Kepler и LAMOST исследовали 5648 солнцеподобных звезд. У 48 из них были зарегистрированы супервспышки.Как отмечают ученые, как минимум у четырех из исследованных звезд (KIC 8493735, KIC 9025370, KIC 8552540 и KIC 8396230) магнитное поле было практически идентичным или немногим менее активным, чем солнечное. Последнее обстоятельство позволило астрофизикам предположить, что вспышки на Солнце и супервспышки на других звездах имеют одну и ту же природу.По словам ученых, самые мощные вспышки, которые наблюдаются на Солнце, приводят к выбросу в окружающее пространство огромного количества энергии. За несколько минут в открытый космос попадает до триллиона мегатонн энергии в тротиловом эквиваленте. Мощность супервспышек исследованных звезд превышает солнечные в десятки тысяч раз. Если обычные вспышки оказывают влияние на электронику спутников и самолетов, а также на самочувствие людей, то супервспышка будет способна уничтожить все живое на Земле.

БРЯНСК.RU