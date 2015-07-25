Стив Джобс проклял новый iPad Pro



Стив Джобс проклял новый iPad Pro

Старший вице-президент по маркетингу корпорации Apple Фил Шиллер, представляя новую модель iPad Pro с диагональю экрана 9,7 дюйма заявил, что его производительность сравнима с мощностью Xbox, он подходит для работы с графикой и видео. Такую небывалую мощь обеспечивает новый процессор A9X.В новом iPad Pro представлена технология True Tone, которая анализирует цветовую температуру окружающей среды и подстраивает под нее изображение. Устройство оснащено четырьмя динамиками. Камера в планшете такая же, как у iPhone SE, 12-мегапиксельная и тут также появилась вспышка Retina Flash.Новый iPad Pro стоит 599 долларов за 32 ГБ, $749 за 128, $899 за 256 гигабайт. Предзаказ с 24 марта. pic.twitter.com/GPRY9CzflR– iPhones.ru Live (@iPhones_ru_live) 21 марта 2016 г.Однако главное, на что обратили внимание преданные "яблочные" фанаты – этот айпад поддерживает перо Apple Pencil. Выступая в 2007 году на конференции Macworld, где впервые был представлен iPhone, Стив Джобс заявил: "Кому вообще нужен стилус? Их надо доставать, убирать, они постоянно теряются – гадость, короче. Стилусы никому не нужны". Позднее в беседе с автором своей биографии Уолтером Айзексоном он отметил: "Как только вы решаете включить в дизайн стилус, вы все испортили".Именно нелюбовь Джобса к стилусу как устройству ввода привела к тому, что у iPhone появился тачскрин – идея, позаимствованная позднее всеми без исключения производителями. Однако, несмотря на вопрошание Джобса, нынешний руководитель Apple Тим Кук решился на использование стилуса.Отметим, что стартовая цена планшета – 599 долларов за модель с 32 Гб памяти, 749 долларов за 128 Гб. Также впервые презентована версия устройства на базе iOS с объемом памяти 256 Гб. Такая модификация будет стоить 899 долларов. Предзаказ новых iPad начинается 24 марта, продажи – 31 марта.

БРЯНСК.RU