США потеряли спутник на орбите Земли



США потеряли спутник на орбите Земли

Власти США заявили о пропаже спутника Flight 19 на орбите Земли. Связь с космическим аппаратом была потеряна еще 11 февраля и теперь все попытки ее восстановить приостановлены."Центральное управление на базе ВВС в Колорадо-Спрингс прекратило все попытки восстановить связь с аппаратом", – сказал офицер штаба Командование космических сил США (AFSPC) Энди Роук.Flight 19 был запущен в 2014 году и должен был прослужить около пяти лет. Он предназначался, прежде всего, для прогноза погоды и метеорологических исследований, а также планирования военных операций, пишет РИА Новости.В феврале Дни.Ру писали, что частная американская космическая компания SpaceX вновь отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая должна вывести на орбиту коммуникационный спутник связи фирмы SES. Отбой на стартовой площадке мыса Канаверал был дан за 40 секунд до предполагаемого запуска.

БРЯНСК.RU