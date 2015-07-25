США потеряли спутник на орбите Земли

Власти США заявили о пропаже спутника Flight 19 на орбите Земли. Связь с космическим аппаратом была потеряна еще 11 февраля и теперь все попытки ее восстановить приостановлены.
"Центральное управление на базе ВВС в Колорадо-Спрингс прекратило все попытки восстановить связь с аппаратом", – сказал офицер штаба Командование космических сил США (AFSPC) Энди Роук.
Flight 19 был запущен в 2014 году и должен был прослужить около пяти лет. Он предназначался, прежде всего, для прогноза погоды и метеорологических исследований, а также планирования военных операций, пишет РИА Новости.
В феврале Дни.Ру писали, что частная американская космическая компания SpaceX вновь отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая должна вывести на орбиту коммуникационный спутник связи фирмы SES. Отбой на стартовой площадке мыса Канаверал был дан за 40 секунд до предполагаемого запуска.
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