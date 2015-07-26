Солнце украло таинственную планету Х



Солнце украло таинственную планету Х

Как говорится в статье, принятой для публикации в авторитетный научный журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters, ученые в своей работе привели три основных доказательства, согласно которым планета Х была захвачена Солнцем у другой звезды в своем кластере рождения.Во-первых, "захват" мог случиться только, если планета Х на тот момент находилась на расстоянии в 150 астрономических единиц от нашего светила. Как доказательство этого факта, ученые приводят отсутствие возмущений со стороны пояса Койпера, которые в противном случае последовали бы непременно.Второе обязательное условие – экзопланета должна была находиться на большом расстоянии от звезды, вокруг которой вращалась. Это позволило бы Солнцу преодолеть влияние на будущую планету Х ее первого светила. Третьим условием стала возможность примерного воспроизведения текущей динамической конфигурации Солнечной системы после "присвоения" планеты Х.Как уверяют ученые, проведенное ими компьютерное моделирование показало, что все три условия выполнимы, и экзопланета могла быть захвачена Солнцем у другой звезды на современную гелиоцентрическую орбиту. По мнению многих современных астрономов, данное развитие ситуации выглядело бы вполне реалистичным.

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