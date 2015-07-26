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Солнце украло таинственную планету Х
29 марта 2016, вторник, 19:44 – БРЯНСК.RU | | Версия для печати
Во-первых, "захват" мог случиться только, если планета Х на тот момент находилась на расстоянии в 150 астрономических единиц от нашего светила. Как доказательство этого факта, ученые приводят отсутствие возмущений со стороны пояса Койпера, которые в противном случае последовали бы непременно.
Второе обязательное условие – экзопланета должна была находиться на большом расстоянии от звезды, вокруг которой вращалась. Это позволило бы Солнцу преодолеть влияние на будущую планету Х ее первого светила. Третьим условием стала возможность примерного воспроизведения текущей динамической конфигурации Солнечной системы после "присвоения" планеты Х.
Как уверяют ученые, проведенное ими компьютерное моделирование показало, что все три условия выполнимы, и экзопланета могла быть захвачена Солнцем у другой звезды на современную гелиоцентрическую орбиту. По мнению многих современных астрономов, данное развитие ситуации выглядело бы вполне реалистичным.
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