Смартфон выявляет рак кожи



Смартфон выявляет рак кожи

Специалисты из Центра по исследованию здоровья Техасского университета (UTHealth) уверяют, что современные смартфоны имеют большой диагностический потенциал. Если оснастить гаджеты трехмиллиметровыми сферическими линзами, которые стоят всего 14 долларов, то их можно будет использовать для оперативной диагностики некоторых видов рака кожи.Как говорится в статье, опубликованной в журнале Occupational and Environmental Medicine, в общей сложности американскими учеными при помощи таких усовершенствованных смартфонов было изучено более тысячи фотографий. Таким образом, удалось диагностировать 136 случаев карциномы, 94 – плоскоклеточного рака и 15 случаев меланомы.Специалисты признают, что эта технология не настолько точна, как световые микроскопы, но позволяет обнаружить до 90% новообразований рака кожи и может выявить порядка 60% меланомы."Это уникальная технология, которую смогут использовать врачи в развивающихся странах, где у них нет возможности пользоваться традиционными мощными микроскопами. Использование смартфонов станет поводом для более детального анализа и откроет новые возможности в дерматологии", – уверяет один из авторов исследования дерматолог Ричард Джан-Тай.

БРЯНСК.RU