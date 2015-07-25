Самый тонкий смартфон: мифы и реальность



Самый тонкий смартфон: мифы и реальность

Это визитка или все-таки телефон? Толщина нового Micromax Canvas Sliver 5 Q450 составляет почти пять миллиметров, а весит он всего 97 граммов. Выглядит устройство как игрушечное, но на самом деле это полноценный смартфон с 2 ГБ оперативной памяти, поддержкой LTE и процессором от Snapdragon. И даже аккумулятор на 2000 мАч туда поместился! Один вопрос: как?Micromax Canvas Sliver 5Технические характеристики Экран: 4,8’’ HD 1280x720Процессор: четырехъядерный Qualcomm Snapdragon 410 MSMS8916, 1,2 ГГцГрафический процессор: Qualcomm Adreno 306Операционная система: Android 5.0 LollipopОперативная память: 2 ГБВстроенная память: 16 ГБПоддержка карт памяти: нетСвязь: 2G/3G/4GSIM: nanoSIMБеспроводные интерфейсы: Wi-Fi, BluetoothНавигация: GPSКамеры: основная – 8 Мп (вспышка, автофокус), фронтальная – 5 МпДатчики: приближения, света, движения, силы тяжести, акселерометрАккумулятор: 2000 мАчГабариты: 141.9x68.1x5.1 ммВес: 97 граммовЦена: от 18990 рублейУпаковка и комплектацияДизайн упаковки обыгрывает главную особенность Micromax Canvas Sliver 5: крышка коробки полосатая, а вместо одной из полосок изображен сам гаджет "в профиль".Производитель не ограничился минимальным набором и положил в коробку не только зарядное устройство на 1,5А, кабель microUSB и документацию, но и защитную пленку, жесткий чехол-бампер и гарнитуру для разговоров.Дизайн и эргономикаКлассическая проблема тонких смартфонов – слишком узкий корпус обычно выскальзывает из руки и вынуждает владельца хвататься за смартфон значительно крепче, чем обычно. Ощущения от 5-миллиметрового гаджета в любом случае иные, нежели от 8-10-миллиметрового, но Micromax Canvas Sliver 5 лежит в руке достаточно удобно, чтобы не бояться его уронить. Особенно если надеть на смартфон пластиковую панель, которая идет с ним в комплекте.В устройстве используется самый современный формат SIM-карты, маленькая nano-SIM. Чтобы ее установить, надо извлечь слот из корпуса с помощью специальной "скрепки".Немного нестандартное место получила качель изменения громкости – на левом ребре. Кнопка включения и выключения – в верхней части правого.Разъем для наушников (3,5 мм) и слот microUSB для зарядки размещены на нижнем торце устройства.008Собрано устройство отлично, без единого люфта, при сдавливании корпуса не прогибается. Визуально на корпусе нет ни единого зазора, выглядит он монолитно. Отдельно отметим материалы – смартфон выполнен из стекла и металла.ЭкранMicromax Canvas Sliver 5 получил нестандартную диагональ экрана – 4,8’’. HD-разрешение и матрица SuperAMOLED в сумме дают так называемый эффект PenTile, когда становится заметной сетка пикселей (это свойственно именно AMOLED-экранам). Разработчикам стоило увеличить разрешение, но тогда могла бы пострадать автономность.В целом для своей ценовой категории такой дисплей хорош. Еще у него шикарные углы обзора, картинка видна при любом наклоне. Вау-эффект усиливает отсутствие в дисплее воздушной прослойки. Цветопередача хорошая – есть глубокий черный, цвета естественные.Устройство в работеАппарат работает под управлением Android 5.0 Lollipop без дополнительного лончера. Производительность устройства нельзя назвать идеальной: некоторые приложения плохо откликаются на действия пользователя и тормозят. Впрочем, в основном гаджет работает стабильно: тянет несложные игры, работу в браузере, воспроизведение видео.Смартфон оснастили аккумулятором на 2000 мАч. Такого "малыша" эта батарея обеспечивает более чем семью часами работы в режиме непрерывного воспроизведения видео или же полным рабочим днем без подзарядки – если пользоваться интернетом, соцсетями, слушать музыку и время от времени писать SMS или звонить.КамераВосьмимегапиксельный модуль камеры Micromax Canvas Sliver 5 не выступает над корпусом. В приложении есть режим HDR, расширяющий динамический диапазон изображения, вспышка, возможность ручной настройки ISO, выдержки и ББ. Но вряд ли вам это понадобится: смартфон нормально снимает в автоматическом режиме, порой только испытывая проблемы с четкостью снимков при искусственном и слабом освещении. Особых чудес ждать не надо, камера соответствует уровню того, что обычно ставят на устройства среднего ценового сегмента.Примеры фотоснимков, сделанных на Micromax Canvas Sliver 5ИтогиMicromax Canvas Sliver 5 Q450 – рекордсмен по толщине в России. На нашем рынке есть еще Fly Tornado Slim, выполненный на базе того же Gionee Elife S5.1, но он на 0,5 миллиметра толще и не поддерживает LTE.Выполненный из стекла и металла, Micromax Canvas Sliver 5 выглядит и ощущается как премиальное устройство. Есть одно "но": к разрешению 720 пикселей и эффекту Pentile придется привыкать. Зато матрица SuperAMOLED выдает сочные цвета и хорошие углы обзора. Ну и во всем остальном – это отличный гаджет с неплохой автономностью, отличной сборкой и достойным для "середнячка" железом.Достоинства: хорошая для небольшой толщины эргономика;полная комплектация – чехол, пленка, гарнитура;идеальная сборка;камера расположена вровень с корпусом;поддержка LTE.Недостатки: не хватает разрешения экрана, выражен эффект PenTile;бывают проблемы с производительностью;у гаджета отсутствует слот для карты памяти.

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