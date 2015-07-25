Россия вывела на орбиту военный спутник

По данным военных, все предстартовые операции и сам старт ракеты прошли штатно. "Боевым расчетом Космических войск успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1а" со спутником в интересах Минобороны России", – сообщили в военном ведомстве.
С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют нормально. Новейшему военному спутнику присвоен порядковый номер "Космос-2515".
Общее руководством пуском ракеты "Союз-2.1а" осуществлял командующий Космическими войсками – заместитель главкома ВКС России генерал-лейтенант Александр Головко, сообщает РИА Новости. Это второй пуск ракеты-носителя данного типа с Плесецка в 2016 году.
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