Россия выделила на космос 1,4 трлн рублей



Россия выделила на космос 1,4 трлн рублей

"Действительно, программа масштабная, но нам нужны и такие программы даже в условиях, когда с экономикой не все просто. Принимаем решение", – сказал премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам рассмотрения на заседании кабмина Федеральной космической программы."Объем бюджетного финансирования федеральной космической программы определен в размере 1 триллиона 406 миллиардов рублей", – цитирует РИА Новости главу госкорпорации "Роскосмос" Игоря Комарова. Также отмечается, что после 2022 года на Федеральную космическую программу может быть выделено дополнительно 115 миллиардов.По словам вице-премьера Дмитрия Рогозина, над программой была проведена большая работа, в том числе с учетом сокращения финансирования. "За счет той работы, которая началась по созданию государственной корпорации, в общем-то, удалось сохранить все основные приоритеты. Действительно, были приняты решения по сокращению типажей ракетоносителей, по унификации бортовых систем на космических комплексах за счет внедрения перспективных технологий – таких, как цифровые технологии и математического моделирования ситуаций, с которыми сталкивается космическая техника в околоземном пространстве", – отметил Рогозин.Вице-премьер добавил, что "за счет интеграции самих структур, прежде всего в области космического двигателестроения, удалось, несмотря на сокращение финансирования, сохранить важнейшие направления". "В принципе, ничего по дороге не растеряли. Основные программы будут профинансированы в рамках Федеральной космической программы", – подытожил Рогозин.

БРЯНСК.RU