Россия установит на ракеты видеокамеры

По словам директора по коммуникациям "Роскосмоса" Игоря Буренков, онлайн-видео будет использоваться как один из инструментов для продвижения космической деятельности. "Мы уже обратились к производителям с этой идеей, предварительная оценка возможности установки систем видеокамер на ракеты-носители была проведена специалистами АО "Ракетно-космический центр "Прогресс", – цитирует Игоря Буренкова газета "Известия".
"Рассмотрено несколько российских и зарубежных систем, как готовых, так и требующих доработки или принятия решения по проведению опытно-конструкторских работ. У каждой системы есть свои достоинства и недостатки: разное качество съемки, различный тип передаваемого сигнала, наличие или отсутствие принимающих нужный тип сигнала станций, количество камер и, конечно, стоимость", – отмечает Буренков.
При этом в "Роскосмосе" пока не могут назвать даты старта первой ракеты с камерой. По словам экспертов, установить камеры на ракеты и транслировать видео в Сеть – это простой и относительно дешевый способ сделать из запусков ракет шоу и популяризации космической тематики.
Так, хитами в интернете стали кадры, снятые с камеры, установленной на американском челноке Space Shuttle. Отметим, что по запросу Европейского космического агентства камерами были укомплектованы носители "Союз", создаваемые для европейского космодрома Куру во Французской Гвиане.
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