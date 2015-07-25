Россия создает собственный смартфон



Россия создает собственный смартфон

"Росэлектроника" через три года планирует начать выпуск первого смартфона полностью российской сборки стоимостью до 200 долларов, что по нынешнему курсу составляет порядка 14 тысяч рублей. По словам гендиректора компании Игоря Козлова, на сегодняшний день не хватает двух ключевых компонентов – российских мобильной операционной системы и процессора"У нашей страны нет своего массового смартфона, массовых планшетов. Не исключено, что при разработке стратегии холдинга будет учтена возможность его производства на базе "Росэлектроники", – цитирует Козлова "Российская газета".На первом этапе запланировано создание гаджета на тайваньском или китайском процессоре и ОС Android, на втором этапе "софт" будет заменен разработками отечественного происхождения. "Мы находимся в диалоге с Минкомсвязи о создании российского софта для смартфорнов и планшетников. Есть сейчас конкретная цель – сделать электронный учебник с использованием российских комплектующих", – отметил гендиректор "Росэлектроники".Что касается процессора российского производства, то его сделать сложнее. "Мой прогноз – в течение ближайших трех лет у нас будет свой массовый планшет и мобильный девайс. Емкость рынка для таких устройств в России составляет около десяти миллионов устройств в год. Эта цифра включает не только массовый спрос, но и заказ со стороны государства", – подчеркнул Козлов.

БРЯНСК.RU