Россия пытается спасти новейший спутник

Как пишет газета "Известия", в ЦУПе сформирована рабочая группа для разрешения нештатной ситуации с российским спутником дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Ресурс-П" №3, который был выведен на орбиту 13 марта. Проводятся анализ ситуации и выработка мероприятий для ее парирования.
"После выведения спутника зафиксировано неполное раскрытие одной из солнечных батарей. С космическим аппаратом поддерживается устойчивая связь, обеспечиваются выдача необходимой командно-программной информации и получение телеметрии. Бортовые системы космического аппарата функционируют штатно. На борту обеспечиваются положительный энергобаланс, необходимый температурный режим, а также требуемая ориентация аппарата", – уверяют представители ЦУПа.
По словам специалистов, если солнечную батарею раскрыть не удастся, спутник, вероятно, сможет какое-то время работать по назначению, но срок его активного существования окажется намного меньше заявленных пяти лет. При этом в случае потери "Ресурса-П" №3 или его преждевременного выхода из строя оперативно восполнить это не удастся из-за наложенных на Россию технологических санкций. Дело в том, что аппарат на 80% сделан из зарубежных комплектующих.
Напомним, что космический аппарат "Ресурс-П" №3 призван пополнить орбитальную группировку гражданских средств ДЗЗ c детальным уровнем разрешения. Российская орбитальная группировка ДЗЗ насчитывает восемь космических аппаратов: "Ресурс-ДК1", "Ресурс-П" №1 и 2, "Канопус-В", "Электро-Л" №1 и 2 и "Метеор-М" №1 и 2.
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