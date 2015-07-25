Россия испытала космодром Восточный

Как сообщает Роскосмос, комплексные испытания стартового комплекса на космодроме "Восточный" прошли успешно. После испытаний ракета-носитель "Союз-2.1а" была снята со стартовой системы и возвращена в монтажно-испытательный корпус для проведения дальнейших работ, в том числе – для сборки космической головной части с космическими аппаратами "Ломоносов", "Аист-2Д" и "Контакт-наноспутник".
Как отмечают специалисты, "сухой вывоз" нужен для примерки механических агрегатов и систем стартового комплекса. "Чтобы потом, когда мы в следующий раз поедем уже с настоящими космическими аппаратами на боевую работу, с заправкой и пуском у нас было поменьше вопросов. Конечно, в этом и смысл испытаний, чтобы все было абсолютно точно так же или почти так же, как будет при настоящем запуске", – цитируют заместителя генерального конструктора РКЦ "Прогресс" Дмитрия Баранова "Вести.Ru".
В дальнейшем, решение о вывозе ракеты-носителя на стартовый комплекс для проведения предстартовой подготовки и определение даты пуска с "Восточного" будет принято государственной комиссией при положительных результатах испытаний на техническом комплексе, а также при отсутствии замечаний по безопасности.
Напомним, что строительство космодрома Восточный началось в Амурской области в 2012 году. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения, позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство. Первый запуск с космодрома был запланирован на 25 декабря 2015 года, однако позднее его перенесли на 2016 год.
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