Российский спутник прислал уникальное фото



Российский спутник прислал уникальное фото

"Получены первые тестовые снимки высокодетальной аппаратуры "Геотон-Сангур" в панхроматическом и мультиспектральном режиме, а также широкозахватной аппаратуры высокого разрешения", – говорится в сообщении главного российского космического ведомства.Получены первые тестовые снимки с космического аппарата #РесурсП3 – https://t.co/7ArUmF7Zzd. pic.twitter.com/mHaLAU9TQS– РОСКОСМОС (@roscosmos) 23 марта 2016 г."Роскосмос" отмечает, что тестирование целевой аппаратуры спутника, которая функционирует в составе единой орбитальной системы с космическими аппаратами "Ресурс-П" №1 и №2, ведется с начала недели. При этом известно, что после вывода на орбиту спутника "Ресурс-П" №3 одна из его солнечных батарей раскрылась не полностью.Запуск ракеты-носителя "Союз 2.1б" со спутником "Ресурс-П" №3 состоялся с космодрома Байконур 13 марта – в резервную дату, поскольку в ходе штатного пуска (12 марта) автоматическая система дала отбой. Затем случилось еще одно ЧП – не раскрылась одна из солнечных батарей. При этом, как сообщили в ЦУПе, бортовые системы космического аппарата функционируют штатно. На борту обеспечиваются положительный энергобаланс, а также требуемая ориентация аппарата.По словам специалистов, если солнечную батарею раскрыть не удастся, спутник, вероятно, сможет какое-то время работать по назначению, но срок его активного существования окажется намного меньше заявленных пяти лет. При этом в случае потери "Ресурса-П" №3 или его преждевременного выхода из строя оперативно восполнить это не удастся из-за наложенных на Россию технологических санкций. Дело в том что аппарат на 80% сделан из зарубежных комплектующих.Напомним, что третий космический аппарат серии "Ресурс-П" совместно с ранее запущенными спутниками "Ресурс-П" №1 и №2 призван сформировать первую в России гражданскую систему ДЗЗ c детальным уровнем разрешения, которая заработает после завершения испытаний на орбите "Ресурса-П" №3. Космические аппараты и наземные пункты приема информации образуют единый комплекс наблюдения, который существенно повысит эффективность функционирования аппаратов на околоземной орбите.

БРЯНСК.RU