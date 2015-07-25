Российский спутник неуправляемо вращается



Российский спутник неуправляемо вращается

"Произошел сбой в одной из бортовых систем аппарата. Аппарат выведен на исследования", – цитирует ТАСС представителей изготовителя спутника НПП "ВНИИЭМ".Собеседник агентства в ракетно-космической отрасли объяснил, что на спутнике отказала система ориентации, и он начал неуправляемо вращаться. По его словам, сейчас специалисты пытаются устранить неполадки.Спутник "Метеор-М" был запущен на орбиту 17 сентября 2009 года и пробыл там пятилетний срок гарантийного существования. В ноябре 2014 года Роскосмос вывел его из эксплуатации из-за отказа системы ориентации и невозможности дальнейшего использования. Еще летом 2014 года космическое ведомство сообщало, что "Метеор-М" № 2 должен заменить "Метеор-М" №1. Позже, в январе текущего года, аппарат частично восстановил работоспособность и возобновил передачу информации.Автоматический космический аппарат "Метеор-М" № 1 является первым устройством из серии аппаратов, специализирующихся на гидрометеорологическом обеспечении. Основным предназначением "Метеор-М" является оперативное получение информации с целью составления прогнозов погоды, оценки радиационной обстановки в космическом пространстве вокруг Земли и контроля озонового слоя.

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