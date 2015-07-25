Российский сегмент МКС выйдет в интернет

Как рассказал газете "Известия" генеральный директор ОАО "Спутниковая система "Гонец" Дмитрий Баканов, благодаря многофункциональной космической системе ретрансляции "Луч", принятой в опытную эксплуатацию в конце 2015 года, российский сегмент МКС уже через год оснастят абонентским оборудованием, позволяющим передавать данные на скорости до 150 МБ/с.
"Наша задача как оператора – найти максимальные применения системы в разных сегментах использования. Помимо связи с МКС, это снятие телеметрии с разгонных блоков и ракет-носителей вне зон видимости наземных станций, передача информации со станций Росгидромета, создание резервной системы связи космодромов Восточный и Байконур, проведение телемостов", – отмечает Баканов.
Известно, что абонентское оборудование для МКС изготовит РКК "Энергия", головное предприятие госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым программам. Как обещает оператор, канала шириной 150 МБ/с будет достаточно для организации телемостов, круглосуточного доступа в интернет, проведения научных экспериментов в прямом эфире.
Отметим, что в настоящее время возможности связи на российском сегменте МКС ограничены. Орбитальная станция находится в зоне устойчивой связи с ЦУПом в подмосковном Королеве около 2,5 часа в сутки. Для связи с МКС в остальное время используется американская спутниковая система TDRSS. Существующая на российском сегменте аппаратура передачи данных позволяет обмениваться информацией на скорости до 256 КБ/с.
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