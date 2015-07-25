Российские астрономы нашли звезду-загадку

Удивительное открытие было сделано с помощью роботов-телескопов МАСТЕР. "Система более чем загадочная, ведь мы видим полное затмение. Это значит, что нечто полностью затмевает звезду-гиганта", – цитирует ТАСС профессора МГУ Владимира Липунова.
По словам ученого, в этом случае звезду должен закрывать очень крупный объект. "На пылевой диск не похоже. Но и звездой оно тоже не может быть. Если светимость второго компаньона в сто раз меньше, то, следовательно, компаньон – маломассивная звезда, но маломассивная звезда не может иметь размеры, превышающие размеры массивного компаньона в этой двойной системе", – рассуждает профессор.
Вместе с тем, по мнению ученого, если бы звезда-компаньон была меньше основной звезды, она не смогла бы ее затмевать. "Что роднит эти звезды, так это то, что в обоих случаях совершенно непонятно, что заставляет их менять блеск", – подытожил Липунов.
Отметим, что статья об открытии российских астрономов была принята к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics. После открытия снижения светимости звезды TYC 2505-672-1 выяснилось, что такое же явление было зафиксировано в 1942-1945 годах. Таким образом, период переменности этой звезды составляет 25245 суток – около 69 лет. До сих пор самым длительным интервалом между затмениями отличалась звезда Эпсилон Возничего. Ее затмения повторяются через 27 лет.
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