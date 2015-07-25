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Рогозин: Россия взяла реванш за Фобос-грунт
16 марта 2016, среда, 11:15 – БРЯНСК.RU | | Версия для печати
Почему мы считаем столь важным успешное начало миссии ExoMarsRead: https://t.co/ulqt4vAeOp– Dmitry Rogozin (@Rogozin) 15 марта 2016 г.
Вице-премьер отметил, что такое "высокотехнологичное сотрудничество России и ЕС реализовано в разгар западных санкций", которые препятствуют в закупке радиационностойкой электронно-компонентной базы категории "space", являющейся основой для космического приборостроения. "И, тем не менее, мы это сделали, в кратчайший срок обеспечив себя за счет собственного производства всем необходимым", – подчеркнул Рогозин.
Напомним, что ракета-носитель "Протон-М" со станцией ЕxoМars-2016 стартовала с Байконура 14 марта в 12:33 мск, отделение космического аппарата от разгонного блока произошло в 23:13 мск. 15 марта Центр управления полетами Европейского космического агентства (ЕКА) установил связь с первой в истории сотрудничества Евросоюза и России космической станции для поиска жизни на Марсе ExoMars-2016.
Согласно расчетам баллистиков, ЕxoМars-2016 прибудет к Марсу в середине октября. За три дня до вхождения в атмосферу планеты спускаемый модуль Schiaparelli самоизвлечется из орбитального аппарата Orbiter, после чего начнет снижение на поверхность Красной планеты для изучения ее атмосферы и грунта.
У миссии есть два модуля, которые решают разные задачи. Десантный модуль Schiaparelli будет тестировать технику посадки на Марс, а орбитальный зонд Trace Gas Orbiter (TGO) займется исследованиями атмосферы планеты. Именно TGO придется поработать над разгадкой главной марсианской тайны – наличия метана в атмосфере Красной планеты.
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