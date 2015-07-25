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Раскрыта тайна "полярных сияний" Юпитера

23 марта 2016, среда, 12:14 – БРЯНСК.RU   |     |  Версия для печати
Раскрыта тайна "полярных сияний" Юпитера
Раскрыта тайна "полярных сияний" Юпитера
Как говорится в статье, опубликованной в научном журнале Journal of Geophysical Research – Space Physics, благодаря космической рентгеновской обсерватории NASA Chandra астрофизики из Мюллардовской лаборатории космонавтики, что при Университетском колледже Лондона, смогли подробно изучить полярные сияния на Юпитере. Как уверяют ученые, это явление в восемь раз ярче, чем обычные на планете, и в сотни раз энергичнее, чем на Земле.

"Там идет постоянная борьба за власть между солнечным ветром и магнитосферой Юпитера. Мы хотим понять это взаимодействие, и какое влияние оно оказывает на планету. Изучая изменения авроры, мы можем больше узнать об области пространства, контролируемого магнитным полем Юпитера. По нашим данным, пульсации на планете и новые яркие северные сияния связаны с солнечным ветром", – отмечает автор исследования Уильям Данн из Мюллардовской лаборатории космонавтики.

Как уверяют ученые, достигая Юпитера, выбрасываемые Солнцем потоки частиц (известные нам как коронарные выбросы масс), сжимают магнитное поле планеты, смещая его границы вместе с солнечным ветром внутрь более чем на полтора миллиона километров. Новое исследование показало, что данное взаимодействие на границе запускает рентгеновские лучи в зону полярных сияний на Юпитере, которые охватывают площадь больше, чем поверхность Земли, сообщает официальный сайт NASA.

Впервые в режиме реального времени "северное сияние" ученые наблюдали на Юпитере в 2011 году. Оно длилось в течение 11 часов, начавшись сразу после того, как до планеты добрался ветер от коронального выброса массы на Солнце. В итоге, специалисты пришли к выводу, что все полярные сияния возникают в результате взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой планеты.

БРЯНСК.RU

Источник: Дни.ру

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