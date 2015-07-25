Путину и Обаме поменяли лица (видео)



Путину и Обаме поменяли лица (видео)

В новом выпуске "Дайджеста" новостей аватар-технологий от общественного движения "Россия 2045" речь пойдет о том, что Google продает Boston Dynamics; новый робот от Hanson Robotics планирует уничтожить человечество; новый класс биологических роботов запрограммирован двигаться на свет; систему замены лица face2face испытали на Владимире Путине и Бараке Обаме; квадрокоптер-скалолаз и летает, и ползает вертикально; бипедальный робот тренируется на беговой дорожке.1. Робот хочет уничтожить людейРазработчик антропоморфных роботов Дэвид Хэнсон представил на американском телеканале CNBC свое очередное творение – робота по имени София. "Девушка" способна демонстрировать более 60 оттенков эмоций и устанавливать зрительный контакт с собеседником.На вопрос о своем предназначении София отвечает, что в будущем намерена учиться, заниматься искусством, начать свой бизнес, обрести собственное жильё и даже семью, но пока не является членом общества. А вот на вопрос Дэвида о том, хочет ли она уничтожить людей, София дала утвердительный ответ, что придало трансляции CNBC невероятную популярность.2. Новый класс биологических роботовНовый класс биологических роботов, разработанный специалистами из Университета Иллинойса, запрограммирован двигаться на свет, как насекомое. Работает изобретение следующим образом: миниатюрные биороботы приводятся в движение кольцами мышечной ткани, выращенной из клеток мыши. С помощью оптогенетики клетки генетически запрограммированы на реакцию при стимуляции светом.Мышечная ткань выращивается в модульных кольцевых формах, похожих на крошечные резинки для волос, которые затем оборачиваются вокруг 3D-печатного гибкого каркаса, длина которого составляет от семи миллиметров до двух сантиметров. Так как мышечные кольца имеют модульную структуру, их можно объединять для создания биороботов различных размеров и форм для самых разных применений. Ожидается, что в будущем эти миниатюрные устройства найдут применение в диагностике, медицине и зондировании.3. Путину и Обаме заменили лицаВ одном из выпусков мы уже рассказывали о системе "замены лиц" в режиме реального времени face2face, разработанной международной командой исследователей. Недавно разработчики протестировали систему на известных политиках, среди которых Владимир Путин, Джордж Буш, Дональд Трамп и Барак Обама.При помощи датчика глубины изображения система строит маску для каждого из двух участников трансляции. К маске привязаны условные мимические точки на поверхности лица. Считывая деформацию маски источника, система в режиме реального времени создает фотореалистичную анимированную версию лица принимающей стороны поверх настоящего изображения.Благодаря технологии отслеживания движения система может передавать эмоции даже при разном положении головы источника и принимающей стороны, а искажения становятся видны, только когда в кадре появляется объект, перекрывающий лицо или голова отклоняется от камеры на слишком большой угол. Также система учитывает освещение и цветопередачу, поэтому может использоваться в качестве виртуального зеркала.4. Летающий робот-квадрокоптерИсследователи из Стэнфордского университета создали прототип квадрокоптера, который способен садиться на вертикальные плоскости и карабкаться по ним. Квадрокоптер под названием SCAMP способен летать, а также висеть и ползать по вертикальным поверхностям без помощи роторов. При подлете к вертикальной плоскости дрон при помощи акселерометра определяет контакт с препятствием и два из четырех роторов начинают вращаться быстрее, "опрокидывая" беспилотник в вертикальное положение.Робот упирается задним упором и двумя ножками в стену, а роторы вращаются до тех пор, пока не исчезнут колебания – после этого беспилотник может отключить двигатели. Для передвижения робот использует две ножки, на которых по очереди подтягивается. В контактных площадках ножек установлены металлические коготки, которые могут цепляться за малейшие неровности поверхности. В случае срыва беспилотник быстро реагирует включением роторов и, тем самым, предотвращает крушение, что выгодно отличает его от обычных ползающих роботов.Посадка на вертикальную поверхность может быть критичным умением для беспилотника, работающего, например, в зоне стихийного бедствия – обрушившиеся строения затрудняют поиск ровной площадки для посадки обычного мультикоптера, в то время как стены зачастую частично сохраняются после обрушения здания.5. Бипедальный робот-бегунИсследователи из Лаборатории продвинутой бипедальной робототехники (AMBER Lab) Технологического института Джорджии научили бипедального робота DURUS-2D передвигаться бегом. В опубликованном видео робот передвигается по беговой дорожке, при этом движения робота напоминают человеческий бег. Максимальная высота подъема ноги составляет 13 сантиметров, а для смягчения удара в нижней части ног установлены пружины.На примере робота исследователи изучают "правильные" движения двуногих роботов, которые позволяют им ходить так же, как люди. Кроме работы над бипедальными роботами разработчики также создают роботизированные протезы.6. Google продает Boston DynamicsА вот неожиданная новость. Корпорация Google выставила на продажу компанию Boston Dynamics, которую приобрела в 2013 году. По данным издания Bloomberg, потенциальными покупателями могут быть Amazon и Toyota. Причиной поиска покупателя издание Bloomberg называет уверенность руководства Google, что Boston Dynamics не сможет выпустить коммерческий продукт и начать приносить прибыль в течение нескольких лет.Напоминаем, что Boston Dynamics прославилась многочисленными роликами, в которых их роботы бегают, прыгают, а также нередко подвергаются насилию со стороны инженеров: ради обучения роботов новым навыкам, их толкают хоккейными клюшками, выбивают из рук коробки и ставят подножки.

БРЯНСК.RU