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Подробности дела "Яндекса" против Google

17 марта 2016, четверг, 13:45 – БРЯНСК.RU   |     |  Версия для печати
Подробности дела "Яндекса" против Google
Подробности дела "Яндекса" против Google
Еще осенью 2015 года ФАС признала Google нарушителем закона о защите конкуренции и потребовала до 18 декабря устранить нарушения. Жалобу на действия корпорации подал "Яндекс", посчитавший, что та препятствует установке приложений российской IT-компании на смартфоны, работающие под управлением операционной системы Android (принадлежит Google).

Как напоминает "Право.ru", конфликт разгорелся еще летом 2014 года, когда сразу три производителя Android-устройств – Fly, Explay и Prestigio – почти одновременно отказались от предустановки на свои устройства сервисов "Яндекса". Как рассказывали в Explay "Ведомостям", отказ от предустановки продуктов конкурентов – одно из стандартных условий соглашения Google c вендорами.

"Гугл Инк." и "Гугл Айрланд Лимитед" 12 декабря обратились в арбитраж с исковым заявлением к антимонопольному ведомству о признании незаконным решения и предписания ведомства Игоря Артемьева. В январе старший юрист Google Теро Луко объяснял, что корпорация заключает с вендорами два типа соглашений, пишут "Ведомости": первое – о лицензировании пакета приложений GMS, второе – о разделении доходов. GMS может получить любой производитель мобильных устройств, соглашение по нему никак не ограничивает производителя в установке сервисов других компаний. Договор о разделении доходов подразумевает, что производитель берет на себя дополнительные обязанности по продвижению сервисов Google.

В иске заявители сослались на то, что в их действиях отсутствует состав антимонопольного правонарушения. Суд пришел к выводу, что действия "Гугл Инк." и "Гугл Айрланд Лимитед", занимающих доминирующее положение на рынке, повлекли нарушения, ограничения прав конкурентов. Они выражались в отказах производителей мобильных устройств размещать приложения иных хозяйствующих субъектов. В подтверждение доминирующего положения заявителей ответчик представил отчет анализа состояния конкуренции на рынке предустанавливаемых магазинов приложений для ОС Android, локализованных для России. Судья Наталия Дейн подчеркнула, что доводы "Гугл Инк." и "Гугл Айрланд Лимитед" о том, что границы рынка неверно определены, поскольку приобретение и реализация продукта производится иностранным производителем, не обоснованы.

В отчете рассматривалась реализация продукта для Android в процентном соотношении на территории России. Ссылка на то, что магазин приложений Google Play не является товаром, опровергается представленными заявителями соглашениями о его продаже и продвижении. А их доводы о том, что неверно произведен расчет объема товарных рынков и долей хозяйствующих субъектов, не принимается судом – данный вопрос относится к компетенции антимонопольного органа, а "само наличие сомнений не свидетельствует о необоснованности отчета", отмечает арбитражный суд. Что касается вопроса исследования ФАС смежного рынка, где и выявлено нарушение прав конкурирующих организаций, то антимонопольным законодательством не установлен обязательный порядок их исследования – по данному вопросу суд принимает правовую позицию, изложенную ранее в том числе в постановлении Высшего арбитражного суда. В подтверждение антимонопольная служба представила договоры МАДА и RSA, а также переписку "Яндекса" с производителями по вопросу установки приложений для Android.

Проанализировав документы, суд пришел к выводу, что "Гугл Инк." и "Гугл Айрланд Лимитед" действительно нарушили законодательство – в частности, имело место установление условий, запрещающих действия в отношении конкурентов в договорах МАДА и RSA заявителями для производителей путем использования доминирующего положения на рынке предустанавливаемых магазинов приложений Google Play. В некоторых соглашениях указывалось, в отношении каких конкретно конкурентов установлены запреты и ограничения по размещению их приложений. Основные вопросы у суда возникли при исследовании первого и второго выявленного ФАС нарушения. В итоге судья пришла к выводу, что в этой части обоснованно выявлены ограничения конкуренции: с запуском магазина приложений Google Play заявители связывали обязательное приобретение иных приложений, в том числе поисковую систему по умолчанию, при этом оговаривая место размещения и иные преимущества.

Договорами МАД урегулированы как вопросы лицензирования, так и вопросы поставки, распространения, внедрения продукта с определением ограничительных условий именно в части распространения, отмечает суд. Поскольку они являются смешанными, условия, не относимые к лицензионным, должны соответствовать установленным антимонопольным законодательством требованиям. Представленные соглашения RSA, которые заключены "Гугл Айрланд Лимитед", не являющейся правообладателем товарных знаков с использованием GMS, не регулируют лицензионные правоотношения, а также содержат рассматриваемые запреты и ограничения в отношении организаций конкурентов.

Приведенные заявителем доводы о том, что оценку указанным соглашениям нельзя давать с учетом российского законодательства, не приняты. В решении суда это объясняется тем, что спор, связанный с защитой конкуренции, и антимонопольное законодательство применяется к соглашениям, достигнутым в том числе иностранными лицами в силу закона "О защите конкуренции". Что касается последствий от выявленных ФАС нарушений, то они подтверждены документально. Поскольку рассматриваемое решение ведомства обоснованное, оспариваемое предписание об устранении выявленных нарушений подлежит исполнению, заключила судья. Таким образом, требования "Гугл Инк." и "Гугл Айрланд Лимитед" не подлежат удовлетворению.

БРЯНСК.RU

Источник: Дни.ру

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