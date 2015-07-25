От миллиардера Илона Маска ушла жена



От миллиардера Илона Маска ушла жена

Как пишет Daily Mail, Маск и Райли подали заявление о разводе "по обоюдному согласию" в суд Лос-Анджелеса. Известно, что последние шесть месяцев пара вместе не живет по инициативе супруги. При этом Талула надеется оформить развод полюбовно и остаться с Илоном друзьями.Они поженились в 2010 году, затем развелись в 2012 году и повторно воссоединились в 2013 году. Илон Маск подал заявление о разводе в новогоднюю ночь 2014 года, но аннулировал его в июне 2015 года.Для уроженца ЮАР Маска это второй брак. У него есть пять детей от предыдущей жены Джастин Маск. Известно, что у Илона и Талулы нет совместных детей.Илон Маск является основателем и соучредителем платежной системы PayPal и космической компании SpaceX. Он также является гендиректором производителя электромобилей Tesla Motors. Его собственное состояние оценивается в 13 миллиардов долларов.

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